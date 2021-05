Franța relaxează regulile. Noi condiții de călătorie pentru turiști Din vara, Franța iși redeschide granițele pentru turiști. Din data de 9 iunie vor fi relaxate o parte din reguli. Din data de 9 iunie turiștii vor putea din nou sa calatoreasca in Franța. Calatorii trebuie sa prezinte la intrarea in țara dovada efectuarii unui test PCR negativ pentru coronavirus sau sa demonstreze printr-un document faptul ca au fost vaccinați anti – coronavirus. De saptamana viitoare, cafenelele, barurile și restaurantele vor putea primi clienți pe terase, magazinele non-esențiale vor fi redeschise. Interdicția de circulație pe timpul nopții va incepe la ora 21. De asemenea,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

