Termenul pentru administrarea dozei booster de vaccin anti-COVID va fi redus in Franta, incepand din 15 februarie, la cel mult patru luni, in loc de sapte, pentru a putea beneficia in continuare de un pasaport sanitar valid, a anuntat duminica ministrul sanatatii, Olivier Veran, informeaza Agerpres , care preia AFP. In prezent, regula in vigoare precizeaza ca, din 15 ianuarie, pasaportul sanitar devine inactiv dupa sapte luni in absenta dozei booster. „Incepand din 15 februarie, (doza booster) va trebui efectuata la patru luni, nu la sapte, dupa a doua doza pentru a avea o schema de vaccinare…