Consiliul Stiintific pentru COVID-19 din Franta s-a pronuntat in favoarea scurtarii perioadei de carantina de la 14 zile la sapte zile, a anuntat marti ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran, care a precizat ca o decizie in acest sens a Executivului de la Paris va fi anuntata vineri, relateaza EFE, preluata de Agerpres. Organismul de […] The post Franța reduce carantina in pandemie. 95% dintre infectați nu mai sunt contagioși dupa 5 zile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .