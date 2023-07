Franța recompensează oamenii care își recondiționează hainele și încălțămintea O țara europeana va lansa in curand un program pentru evitarea risipei de textile. Oamenii primesc bonusuri in schimbul recondiționarii textilelor. Franța incurajeaza populația sa nu mai risipeasca hainele și incalțamintea. Bugetul pentru acest proiect este in valoare de 154 de milioane de euro pentru urmatorii cinci ani. Persoanele care iși vor repara garderoba vor primi un bonus cuprins intre 6 și 25 de euro, acest bonus va fi sub forma unui discount la prețul reparației de la croitorie sau atelierele de cizmarie. Pentru inlocuirea unui toc se va acorda o reducere de 7 euro din prețul, iar pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Finante al Germaniei, Christian Lindner, planifica in bugetul federal pe 2024 noi imprumuturi de 16,6 miliarde euro (18,06 miliarde dolari), pentru aparare fiind prevazute cheltuieli record, au declarat luni pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, potrivit Agerpres.Planul…

- Noaptea trecuta, a sasea de revolte in Franta dupa moartea tanarului Nahel, a fost relativ calma, inregistrandu-se doar cateva incidente izolate. Au avut loc mai puține acte de vandalism, 78 de persoane au fost duse la secțiile de poliție din toata țara. Ministerul francez de Interne a menținut pe strazi…

- Peste 200 de artiști din Italia, Spania, Țarile de Jos și Franța anima piețele și bulevardele din centrul Capitalei, in acest weekend. E Festivalul Internațional de Teatru de Strada – o explozie de culoare, talent și veselie. Papușile gigantice și acrobațiile care taie respirația au atras mii de vizitatori,…

- In Marea Britanie, fumatorilor li se propune testarea pentru depistarea cancerului pulmonar in locuri obișnuite, cum sunt parcarile supermarketurilor. Este un model care ar putea fi preluat și de Franța. Cancerul pulmonar este unul dintre cele mai grave. In fiecare an, ucide mii și mii de persoane in…

- (P) Top 3 cazuri in care merita contactata Sprintmove, firma specializata in mutari mobila Sprintmove, firma de mutari mobila este solicitata de clienți dintr-o multitudine de motive, insa trei dintre ele par a fi intalnite mai des sau tind sa inglobeze mai multe. Care sunt acestea și de ce firma…

- Programul Casa Verde Fotovoltaice, care dispune de un buget de peste 1,7 miliarde de lei, debuteaza, vineri, la ora 10.00, cu inscrierea persoanelor fizice din regiunea Bucuresti-Ilfov. Spre deosebire de alți ani, in 2023, inscrierea sa face pe regiuni. ”Incepand din 19 mai 2023, ora 10.00, persoanele…

- Trei suplimente alimentare cu așa-zise proprietați ”detox” au fost restrase, deoarece persoanele care le-au folosit au raportat un șir de ”efecte nedorite grave”, transmite Top sante. Agenția naționala pentru securitatea medicamentului și produselor de sanatate (ANSM) din Franța a anunțat ca a suspendat…