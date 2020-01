Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american de stat Mike Pompeo a estimat vineri ca Franta ''greseste'' daca crede ca lumea a devenit ''mai periculoasa'' dupa ce SUA l-au ucis pe generalul iranian Qassem Soleimani intr-un raid in Irak, transmite AFP, potrivit AGERPRES.Mike Pompeo a facut aceste aprecieri dupa ce…

- Premierul demisionar irakian Adel Abdel Mahdi a estimat vineri ca raidul american, in urma caruia a fost ucis generalul irakian Qassem Soleimani si locotenentul sau in Irak Abou Mehdi al-Mouhandis, va "declansa un razboi devastator in Irak", scrie AFP.

- Un barbat care a amenințat polițiștii cu o arma alba a fost împușcat mortal vineri, în cartierul de afaceri La Défense, anunța AFP. Barbatul, a carui identitate sau motivații nu au fost dezvaluite, a fost împușcat în piept și în coapsa. Niciun polițist nu…

- Liderii Uniunii Europene au prelungit joi cu sase luni sanctiunile economice impuse Rusiei in 2014, dupa anexarea Crimeei, a anuntat presedintia Consiliului European, relateaza AFP.Citește și: Ministrul de Interne arunca in aer scena politica: oamenii politici care au picat pe STENOGRAMELE…

- "Expulzarea de combatanti teroristi straini continua. In acest cadru, 11 cetateni francezi au fost retrimisi" spre tara lor, a anuntat ministerul turc intr-un comunicat. O sursa a ministerului a precizat ca aceste expulzari au avut loc luni dimineata.Decizia de a-i expulza pe acesti cetateni…

- SUA au afirmat joi ca este "iresponsabil" din partea anumitor tari europene, precum Franta, sa ceara Irakului sa le judece cetatenii, membri ai gruparii jihadiste Statul Islamic, care sunt in prezent detinuti in Siria, relateaza AFP, potrivit Agerpres."Ar fi iresponsabil din partea unei tari…

- Ministrul francez de Interne a dezvaluit, joi, ca serviciile franceze de informații au reușit sa previna un atac terorist similar celui din la 11 septembrie 2001, din Statele Unite. „Acesta era planul sau, sa organizeze un atentat ca acela, iar serviciile noastre au facut tot ceea ce a fost necesar…

- Ornella Gilligmann si Ines Madani au fost judecate in acelasi timp cu alte trei femei, dintre care doua au primit 20 de ani de inchisoare, iar una 5 ani. Aceasta grupare de femei, astazi cu varsta intre 22 si 42 de ani, a devenit "imaginea jihadului feminin" in Franta, potrivit exprimarii reprezentantilor…