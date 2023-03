Franţa raţionalizează consumul de apă Si in Franta se vor aplica restrictii la consumul de apa. Francezii se confrunta cu o perioada de seceta istorica. De la inceputul anului s-a inregistrat un record de lipsa de precipitatii de peste 32 de zile. Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

