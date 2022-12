Franţa propune Uniunii Europene să contracareze direct sistemul SUA de subvenţii Franta a cerut, luni seara, Uniunii Europene sa adopte propriul sistem de subventii pentru contracararea stimulentelor pregatite de Administratia de la Washington, iar ideea este sustinuta de Germania in anumite conditii, ceea ce risca sa genereze tensiuni in relatia transatlantica, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

