Franţa pregăteşte ''pentru mijlocul săptămânii'' o evacuare aeriană a cetăţenilor săi din China Franta pregateste "pentru mijlocul saptamânii" o evacuare aeriana a cetatenilor sai din Wuhan, epicentrul epidemiei de coronavirus în China, a anuntat luni ministrul francez al Afacerilor Externe Jean-Yves Le Drian, informeaza AFP.

"Împreuna cu ministerele de Interne, al Sanatatii si Apararii, vom pune în aplicare o operatiune de reîntoarcere pe calea aerului a cetatenilor nostri", a spus ministrul în fata presei, precizând ca aceasta evacuare va avea loc "a priori la mijlocul saptamânii".

"Echipele noastre… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Franta pregateste "pentru mijlocul saptamanii" o evacuare aeriana a cetatenilor sai din Wuhan, epicentrul epidemiei de coronavirus in China, a anuntat luni ministrul francez al afacerilor externe Jean-Yves Le Drian, informeaza AFP. "Impreuna cu ministerele de Interne, al Sanatatii si Apararii, vom pune…

- Franta pregateste o evacuare aeriana a cetatenilor francezi de la Wuhan, epicentrul epidemiei coronavirusului din China, anunta ministrul francez de Externe Jean-Yves Le Drian, relateaza AFP, potrivit news.ro.”In legatura cu ministerele de Interne, Sanatatii si Armatelor, suntem pe cale…

- Frata pregateste o evacuare aeriana a cetatenilor francezi de la Wuhan, epicentrul epidemiei coronavirusului din China, anunta ministrul francez de Externe Jean-Yves Le Drian, relateaza AFP, potrivit news.ro.Document care ar putea starni revolta SUA: UE inasprește regulile pentru a proteja…

- Autoritatile sanitare franceze dau alarma pentru Europa si anunta oficial ca trei cazuri de coronavirus au fost ”confirmate”, la pacienti spitalizati la Paris si Bordeaux, subliniind ca este vorba despre ”primele cazuri europene”, relateaza AFP, citata de news.ro.Cei trei pacienti spitalizati…

- Doua cazuri de infectare cu virusul din China au fost depistate in Franta, a anuntat vineri seara ministrul francez al Sanatatii, Agnes Buzyn, conform cotidianului Le Figaro. Un caz a fost confirmat in Paris, iar altul in Bordeaux. „Pacientul din Bordeaux are 48 de ani, a revenit din China, a trecut…

- Ministrul francez al Sanatatii, Agnes Buzyn, a confirmat cele doua cazuri. Pacientul din Bordeaux are 48 de ani, s-a intrors din China, a trecut prin Wuhan, locul unde au aparut primele cazuri de contaminare cu coronavirus. El este spitalizat intr-un salon izolat si a intrat in contact cu…

- Primele doua cazuri de contaminare cu coronavirusul aflat la originea epidemiei din China au fost confirmate in Franța, a anunțat ministrul francez al Sanatații, Agnes Buzyn, citata de Le Monde.Acestea sunt primele doua cazuri confirmate pe teritoriu european, a spus Agnes Buzyn (foto), precizand ca…

- Doua cazuri de infectare cu virusul din China au fost depistate in Franta, a anuntat vineri seara ministrul francez al Sanatatii, Agnes Buzyn, conform cotidianului Le Figaro.Un caz a fost confirmat in Paris, iar altul in Bordeaux, informeaza mediafax.ro. Citește și: Romanii și-au pierdut…