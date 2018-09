Dragnea, poză cu Maior. Declarații devastatoare pentru Ponta

”Era un fotograf de la SRI care făcea poze tuturor. (...) Faptul că am poze stând de vorbă cu unul sau altul nu mă compromite pe mine, ci pe ei, că arată cât sunt de securişti. Nu văd de ce nu le dau pe toate, că ar fi bine. Am primit astfel de ameninţări de 3 luni, am spus daţi… [citeste mai departe]