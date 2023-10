Stiri pe aceeasi tema

- Este alerta in Franța, sambata 14 octombrie! La scurt timp dupa ce muzeul Luvru din Paris a fost inchis in mod exceptional in cursul zilei de astazi, la pranz, ”din motive de securitate”, autoritațile franceze au decis sa evacueze și Palatul Versailles, dupa ce a fost anunțata o alerta cu bomba. In…

