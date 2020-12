Franta si mai multe alte tari si-au inchis luni granitele cu Marea Britanie, de teama unei noi tulpini a coronavirusului care este mult mai contagioasa. Masurile au provocat haos in transporturi si au blocat numerosi francezi in Marea Britanie. Cetatenii britanici sau cetatenii unor tari terte cu rezidenta in Franta sau in Uniunea Europeana vor putea si ei sa intre in tara sau sa o tranziteze, daca vor avea un test negativ pentru Covid-19. De asemenea, cetatenii britanici sau persoanele din tari terte care au un motiv profesional sau de alta natura, legitim, sa calatoreasca din Marea Britanie…