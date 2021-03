Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat intr-o declarație de presa televizata ca școlile se vor inchide cel puțin trei saptamani in Franța, aceasta fiind o masura in contextul noilor restricții naționale pentru a combate cazurile in creștere ale COVID-19, a informat BBC.Totodata, restricțiile de blocare, introduse in 16 zone ale Franței la inceputul acestei luni, vor fi extinse in toata țara, vor intra in vigoare de sambata și vor fi pentru o durata de o luna, a informat și Reuters. Extinderea restricțiilor de circulație in Franța vin ca urmare a valului de infecții COVID-19 care risca…