- Mii de credinciosi si preoti sarbi, unii fara masca, au venit sambata la catedrala Sf. Sava din Belgrad pentru a-i aduce un ultim omagiu patriarhului Irineu al Bisericii Ortodoxe Sarbe, decedat la varsta de 90 de ani in urma infectarii cu noul coronavirus, transmite Reuters. Patriarhul a fost testat…

- Adunarea Nationala a votat sambata prelungirea starii de urgenta sanitara pana pe 16 februarie, in contextul in care doi din trei francezi sunt supusi restrictiilor de circulatie pe timpul noptii in incercarea autoritatilor de a limita raspandirea exponentiala a COVID-19. Franta a inregistrat sambata…

- Administratia de la Paris a anuntat, miercuri, reinstituirea starii de urgenta sanitara pe teritoriul Frantei incepand din 17 octombrie, dar presedintele Emmanuel Macron a dat asigurari ca autoritatile nu au pierdut controlul asupra epidemiei de coronavirus. In acest timp, Marea Britanie anunța o creștere…

- Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, confirmat cu Covid-19, a fost transportat cu un elicopter la Centrul Medical Militar National Walter Reed pentru teste suplimentare. Trump a transmis un mesaj pe Twitter, in care a dat asigurari ca se simte bine. Presedintele SUA, Donald Trump,…

- Fostul presedinte francez Valery Giscard d'Estaing, spitalizat luni la Paris, a fost externat si se afla din nou la resedinta sa, au indicat joi surse oficiale. Giscard d'Estaing, in varsta de 94 de ani, 'a fost externat astazi din spitalul Georges Pompidou (din Paris) si a ajuns la domiciliul…

- Fostul presedinte francez Valery Giscard d'Estaing a fost internat luni intr-un spital din Paris dupa ce a acuzat probleme respiratorii, a anuntat unul din asistentii sai, transmite Reuters. Cotidianul Le Parisien a relatat putin mai deverme, citand surse concordante, ca Giscard, presedinte al Frantei…