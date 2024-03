Stiri pe aceeasi tema

- La 47 de ani de la ultimul mare cutremur din Romania, inginerii atrag atenția asupra problemelor pe care le pot avea nu doar locuințele vechi, ci și cele noi. „Toate cladirile au risc seismic”, a spus dr. ing. Lucian Melinceanu, președintele Asociației Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri…

- Tinand cont de informatiile aparute in mass-media cu privire la situatia furnizarii serviciului de alimentare cu apa la domnul Carabelea Andrei, va prezentam urmatoarele: Luand in considerare faptul ca, de-a-lungul timpului Compania Judeteana Apa Serv SA a fost un subiect intens politizat, mai ales…

- COMUNICAT DE PRESA Ca urmare a multor solicitari venite din partea posesorilor de autoturisme care doresc locuri de parcare in zonele rezidențiale din municipiul Buzau, astazi 13.02.2024, am lansat in dezbatere publica, o serie de modificari ale actualului Regulament de atribuire a locurilor de parcare.…

- Serviciile secrete sud-coreene au dovezi privind posibila utilizare a unor arme nord-coreene de catre organizatia militanta palestiniana Hamas, conform unui material publicat de presa de la Seul, citata de AFP. Ziarul sud-coreean JoongAng Daily a relatat ca Serviciul National de Informatii a publicat…

- De la 1 ianuarie 2024, angajații care primesc salariul minim de minim 24 de luni, vor primi un salariu de baza superior celui minim, anunța Inspecția Muncii. De aceasta prevedere vor beneficia circa 8% dintre angajații din Romania. „Incepand cu data de 1 ianuarie 2024, angajatorii au obligația de a…

- Comunicat de presa | PSD a facut dreptate pentru pensionari! Cei 87.000 de seniori din județul Alba vor primi pensii mai mari cu 13,8% din aceasta luna! PSD a facut dreptate pentru pensionari! Cei 87.000 de seniori din județul Alba vor primi pensii mai mari cu 13,8% din aceasta luna! Partidul Social…

- Comunicat de presa – Anunț finalizare proiect „Proiect BELGROZ CONSTRUCT SRL” Cod SMIS 159793 Comunicat de presa Societatea BELGROZ CONSTRUCT SRL , in calitate de Beneficiar, anunța finalizarea proiectului cu titlul „Proiect BELGROZ CONSTRUCT SRL” implementat in baza contractului de finanțare nr.…

Inaintea Sarbatorii Nașterii Domnului, colindele au rasunat, astazi, pe holurile secțiilor Spitalului Județean de Urgența Buzau. Grupul de colindatori de la Baza Aeriana Boboc,…