Franța face primii pași spre relansarea economică Economia franceza da ușoare semne de revenire dupa mai bine de un an de criza sanitara. Sectoare greu incercate, cum sunt turismul și industria hotelurilor și restaurantelor, care au suferit pierderi financiare mari, incearca sa-și adapteze activitatea și sa-și construiasca Citeste articolul mai departe pe tvrinfo.ro…

Sursa articol si foto: tvrinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conferința internaționala referitor la economia circulara, organizat de catre ADR Centru, la Muzeul Principia din Alba Iulia In zilele de 15 și 16 iunie 2021, Agenția pentru Dezvoltare Regionala Centru a organizat Conferința Internaționala pe tema economiei circulare, in format hibrid – cu prezența…

- „FMI, estimari WOW pentru Romania in 2021! Felicitari romani!FMI estimeaza o creștere economica in 2021 de 7% (cu 3 pp peste estimarile inițiale) și un deficit bugetar de 6.8% (vs.7.2% estimare inițiala).FMI CONFIRMA, Romania are cea mai mare creștere economica din UE.Rezultatul reformelor implementate…

- Fostul ministru Varujan Vosganian demonteaza optimismul economic afișat de premierul Florin Cițu, spunand ca este fireasca creșterea economica dupa „prapastia in care a cazut economia Romaniei” dupa starea de urgența. „Nu știu sa fi existat in ultimele trei decenii vreun Guvern mai laudaros…

- Ludovic Orban: „Romania este campioana Europei la creștere economica, pentru al doilea trimestru consecutiv. Dupa creșterea din trimestrul IV al anului 2020, de 5,3%, iata ca Romania este pe primul loc intre țarile europene in ceea ce privește creșterea economica pe trimestrul I al anului 2021, cu 2,8%.Este…

- Satul Ocnișoara din comuna Lopadea Noua, satul care pana nu demult era denumit „satul uitat de lume” este tot mai aproape de civilizație și de dezvoltarea economica mult visata. Așa cum a promis in urma cu mai mulți ani administrația locala da zor pentru reabilitarea totala și modernizarea drumului…

- Potrivit previziunilor economice din primavara anului 2021, economia UE va creste cu 4,2 % in 2021 si cu 4,4 % in 2022. Se preconizeaza ca economia zonei euro va creste cu 4,3 % anul acesta si cu 4,4 % anul viitor.

- Franța și Germania și-au prezentat planurile naționale de recuperare post-Covid intr-o ședința comuna, pentru a sublinia unitatea europeana și legatura puternica dintre cele doua țari in cadrul Uniunii Europene, relateaza Politico.

- Presedintele Rezervei Federale a Statelor Unite, Jerome Powell, considera ca economia americana se afla ”intr-un punct de inflexiune” si ca cresterea si angajarile se vor intensifica pe parcursul lunilor urmatoare, insa se vor mentine unele riscuri, in special cele legate de revenirea pandemiei,…