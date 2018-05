Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat sambata ca "Franta nu va mai fi la fel fara Noua Caledonie", intr-un discurs sustinut la Noumea, capitala arhipelagului francez din Pacific unde peste sase luni va avea loc un referendum privind independenta, informeaza AFP. "Ne revine noua misiunea sa…

- Europarlamentarul Maria Grapini l-a mustrat pe președintele Franței, Emmanuel Macron, in fața plenului Parlamentului European de la Strasbourg. Grapini l-a criticat pe șeful statului francez pentru ideile despre viitorul Europei și al blocului comunitar. Președintele de la Paris a spus…

- Europarlamentarul Maria Grapini l-a „dascalit” pe presedintele Frantei, Emmanuel Macron, in fata plenului Parlamentului European de la Strasbourg, criticand-i ideile cu privire la viitorul Uniunii Europene, in care Franta si Germania sunt nucleul dur, lucru pe care l-a clasificat drept o „aroganta”.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat ca omologul sau rus, Vladimir Putin, este un lider puternic dar care vede democratia diferit, scrie Politico. „Cred ca este un om foarte puternic, este un presedinte puternic”, a declarat Macron pentru Fox. „Vrea o Rusie puternica. Oamenii sunt mandri…

- Trei persoane si-au pierdut viata si alte ''16 au fost ranite'', intre care ''cel putin doua'' sunt in stare grava, a declarat presedintele francez Emmanuel Macron, in urma a ceea ce el a numit un act ''al terorismului islamist'' comis vineri in sudul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat joi ca va anunta 'in zilele urmatoare' masurile pe care Parisul le va lua in cazul spionului rus otravit in sud-vestul Angliei, intrucat 'totul duce la convingerea' ca Rusia este 'responsabila', potrivit lui, informeaza France…