- Protestatarii francezi au dat foc primariei din Bordeaux. Imaginile publicate pe rețelele sociale arata ușa și intrarea in primarie cuprinse de flacari. Primarul orașului s-a declarat „extrem de șocat”. „Depling orice act de violența. Dreptul de a demonstra este un drept constituțional, dar nu și dreptul…

- Tensiunile au rabufnit in Paris, unde sute de protestatari s-au luat la bataie cu polițiștii. Se intampla in ziua in care in intreaga Franța au loc mitinguri fața de adoptarea legii pensiilor. Forțele de ordine din capitala au folosit gaze lacrimogene impotriva manifestanților care au umplut strazile…

- Oponentii reformei vizand cresterea varstei de pensionare din Franta au vrut sa organizeze in acest weekend noi proteste, dar spectrul unei "radicalizari" a dus la interzicerea oricarei reuniuni in Place de la Concorde, cea mai mare piata din Paris, precum si pe faimosul bulevard Champs Elysees.

- Circa 70 de persoane au fost retinute aseara, la Paris, dupa noi confruntari violente intre fortele de ordine si manifestanti, care protestau fata de cresterea varstei de pensionare. Adunarea, la inceput pasnica, s-a transformat la lasarea serii, cand mai multe grupuri mici au inceput sa atace politistii…

- Au fost proteste in Franța, oamenii au ieșit in numar mare in strada și nu au lipsit incidentele. Au fost confruntari intre poliție și protestatari, la Paris. Totul, dupa ce guvernul francez a decis sa forțeze reforma pensiilor fara vot in Parlament – mulțimile s-au adunat in Place de la Concorde ca…

- Ministerul francez de Interne anunța ca aproximativ 960 de mii de manifestanți au ieșit pe strazi pe parcursul zilei de sambata, dintre care 100 de... The post Proteste cu sute de mii de oameni in Franța, fața de reformarea sistemului de pensii. Au fost și cazuri izolate de violențe appeared first on…

- Franta este afectata, joi, de o serie de greve organizate in semn de protest fata de reforma pensiilor, iar in Paris au fost impuse restrictii de circulatie inaintea unor manifestatii de amploare fata de erodarea nivelului de trai. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…