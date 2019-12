Franţa desfăşoară primele drone armate în regiunea Sahel Franta si-a desfasurat primele drone armate in regiunea Sahel pentru a-i urmari pe jihadisti, a anuntat joi ministrul Fortelor armate Florence Parly, dupa o serie de tiruri de experimentare efectuate la baza aeriana din Niamey, capitala Nigerului, relateaza AFP potrivit Agerpres ''De acum operationale, dronele armate sunt desfasurate in cadrul operatiunii Barkhane'', a indicat intr-un comunicat de presa ministrul francez, care a luat in 2017 decizia de a inarma in doi ani cu dronele franceze Reaper operatiuni externe.



