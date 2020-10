Stiri pe aceeasi tema

- La scurt timp dupa atacul asupra bazilicii Notre-Dame din Nisa in aceasta dimineata, au avut loc inca doua atacuri cu cutitul. Primul la Avignon, unde politistii au ucis un om care i-a amenintat cu un cutit. La cateva mii de kilometri distanta, a fost vizat si consulatul francez din Arabia Saudita.…

- Un presupus militant islamist a fost impuscat de politisti, astazi la pranz, in orasul francez Avignon, dupa ce a atacat un grup de persoane pe strada, scrie dcnews . Un individ inarmat cu un cutit a vrut sa atace mai multe persoane, inclusiv agenti de politie, pe o strada din orasul Avignon. Incidentul…

- Un atacator înarmat cu un cutit a ucis joi trei persoane, inclusiv o femeie care a fost decapitata, la o biserica din Nisa, oras din sudul Frantei, a informat politia, într-un incident descris de primarul orasului de la Marea Mediterana, Christian Estrosi, drept terorism, transmite Reuters.…

- Ancheta vizand faptele petrecute in jurul orei locale 17.00 (18.00, ora Romaniei), in apropierea unei scoli, a fost deschisa pentru 'asasinat in legatura cu o actiune terorista' si 'asociere infractionala terorista criminala', a indicat Parchetul national antiterorist (Pnat) pentru AFP. Citeste…

- Turnul Eiffel din Paris a fost evacuat, a declarat un purtator de cuvânt al companiei care îl administreaza, confirmând informațiile unei surse Reuters din domeniul securitații.Compania a refuzat sa comenteze informațiile din mass-media, ca exista o amenințare cu bomba în…

- Doi oameni au fost ucisi marti de gloante la Kenosha, in statul american Wisconsin, in cursul celei de-a treia nopti de proteste violente dupa ce politistii din localitate au impuscat de mai multe ori in spate un barbat de culoare, relateaza Reuters, relateaza Agerpres.Citește și: Rusia se TEME…

- Protestatarii au incendiat luni noaptea mai multe cladiri si mare parte din cartierul de afaceri detinute mai ales de afro-americani in orasul Kenosha din statul american Wisconsin, relateaza Reuters.

- Un barbat care a incercat sa comita un atac cu cutit in Ierusalimul Vechi a fost impuscat mortal luni de fortele de securitate israeliene, a declarat politia locala, relateaza AFP, potrivit Agerpres.Citește și: Alexandru Rafila, despre imunizarea in masa: Se poate intampla in cațiva ani de…