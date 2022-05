Stiri pe aceeasi tema

- Iranul detine unele dintre cele mai mari rezerve de gaze din lume, urmarite de Oman, in speranta de a alimenta industriile consumatoare de energie si fabricile de export de gaze naturale lichefiate (GNL). IRNA a scris ca acordul de relansare a proiectului a fost convenit in timpul unei calatorii in…

- Iranul si Statele Unite s-au angajat in discutii indirecte la Viena, in ultimul an, pentru a relua acordul nuclear din 2015 dintre Teheran si puterile mondiale, intre care se aflau atunci si Statele Unite. Presedintele Donald Trump a retras SUA din acord in 2018, iar Iranul a incalcat ulterior prevederile…

- Rusia anunta marti ca primit de la Statele Unite garantia ca sanctiunile care i-au fost impuse din cauza invaziei ruse a Ucrainei nu vor viza cooperarea Moscovei cu Teheranul, parand sa ridice astfel un obstacol din calea unei relansari a Acordului de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranan, relateaza…

- Rusia anunta marti ca primit de la Statele Unite garantia ca sanctiunile care i-au fost impuse din cauza invaziei ruse a Ucrainei nu vor viza cooperarea Moscovei cu Teheranul, parand sa ridice astfel un obstacol din calea unei relansari a Acordului de la Viena din 2015 in dosarul nuclear iranan,…

- Iranul va continua sa participe la negocierile nucleare de la Viena pana cand cerintele sale vor fi indeplinite si se va ajunge la un "acord puternic", a declarat luni un inalt responsabil iranian pentru securitate, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Solicitarile Rusiei pun in pericol acordul nuclear iranian: „Ar trebui incheiat cu maxima urgenta” Solicitarile Rusiei pun in pericol acordul nuclear iranian: „Ar trebui incheiat cu maxima urgenta” Acordul aproape finalizat asupra programului nuclear iranian s-ar putea prabusi din cauza cererilor Rusiei,…

- Franta, Marea Britanie si Germania au avertizat Rusia, sambata, ca acordul nuclear cu Iranul poate sa pice din cauza solicitarilor Rusiei de garantare a comertului cu statul iranian. Moscova vrea ca prin acest acord sa-si vada garantat comertul cu Teheranul. Rusii saboteaza acordul nuclear Negociatorii…

- Iranul a afirmat marti ca a plasat pe orbita un nou satelit militar, Noor-2, in timp ce, la Viena, negocierile destinate salvarii acordului nuclear cu Teheranul se afla intr-o faza cruciala, transmit AFP s Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…