Dentistii si veterinarii din Franta ar trebui sa primeasca permisiunea de a administra injectiile cu vaccin impotriva COVID-19, in contextul in care furnizarile de doze vor creste semnificativ luna viitoare, a transmis vineri autoritatea sanitara, relateaza Reuters.



Inalta Autoritate de Sanatate (HAS) a informat intr-un comunicat ca Ministerul Sanatatii i-a cerut sa faca recomandari de noi categorii de angajati din sanatate in campania de vaccinare cat mai rapid.



"Inmultirea livrarilor de doze va permite vaccinarea la scara larga incepand din aprilie si va necesita mobilizarea…