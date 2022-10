Stiri pe aceeasi tema

Protestatarii din capitala statului Burkina Faso au atacat ambasada Frantei si o baza militara franceza, la o zi dupa cea de-a doua lovitura de stat din acest an, informeaza RADOR.

Un tribunal din orasul Beziers, din sudul Frantei, a condamnat un fost pompier voluntar la doi ani de inchisoare dupa ce acesta a marturisit ca a declansat un incendiu forestier, relateaza dpa.

Autoritatea pentru Siguranta Nucleara (ASN) din Franta si-a activat miercuri centrul de urgenta, in urma declansarii unui incendiu la o instalatie care contine uraniu, operata de compania Framatome a EDF in sud-estul Frantei, transmite Reuters.

Pompierii romani dislocati in Franta au actionat, vineri, in prima lor misiune din aceasta tara, unde au intervenit pentru limitarea propagarii unui incendiu la cladirile de locuit si au actionat pentru lichidarea focarelor ascunse pe o suprafata de aproximativ 2,5 km patrati, informeaza IGSU. Potrivit…

- Pompierii romani dislocati in Franta au actionat, vineri, in prima lor misiune din aceasta tara, unde au intervenit pentru limitarea propagarii unui incendiu la cladirile de locuit si au actionat pentru lichidarea focarelor ascunse pe o suprafata de aproximativ 2,5 km patrati, informeaza IGSU.…

Caldura continua sa dea mari batai de cap in Franța. Iar pompierii și sunt in alerta din cauza incendiilor de vegetație. Cateva mii de persoane au fost evacuate din locuințele lor din sud-vestul Franței, in prima zi a acestei saptamani, pe masura ce un incendiu de vegetație continua sa afecteze regiunea.…

Este infern in sud-estul Frantei. Peste 1200 de pompieri intervin pentru a opri incendiile de vegetatie care au mistuit deja peste 1000 de hectare de teren De fiecare data cand este stins un incendiu, apare altul. Un incendiu izbucnit aproape de Montpellier de doua zile continua sa puna in dificultate…

Sute de pompieri au fost mobilizați pentru a stinge un incendiu izbucnit in padurile din sudul Franței, potrivit BFM TV.