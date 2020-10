Franţa: Armata franceză a testat în premieră o rachetă de croazieră lansată de pe un submarin Franta a efectuat marti, pentru prima data, un test cu racheta de croaziera de pe un submarin, conform unui comunicat de presa al ministerului francez al apararii, transmite AFP. Suffren, o noua generatie de submarine nucleare de atac (clasa Barracuda) a efectuat "cu succes" acest test de lansare a unei rachete de croaziera navala (MdCN) in largul localitatii Biscarrosse din departamentul Landes situat in sud-vestul Frantei. Sursa foto: world-defense.com "Acest succes confera o noua capacitate strategica marinei noastre si o plaseaza printre cele mai bune din lume", a salutat premiera ministrul… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

