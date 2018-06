FRANTA - ARGENTINA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR: 1-1 Finala din optimile CM 2018. GOL GRIEZMAN! UPDATE

Stiri pe aceeasi tema

- FRANTA - ARGENTINA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR: Grupele CM 2018 s-au terminat, iar in acest moment stim toate cele opt optimi de finala de la turneul final. Cel mai asteptat meci va fi, fara indoiala, confruntarea din Franta si Argentina. Dar si Uruguay - Portugalia sau Anglia - Columbia sunt…

- Franța – Argentina, in optimile Campionatului Mondial de fotbal Rusia 2018 (sambata, ora 17:00, TVR 1, TVR HD). Cele doua campioane mondiale se intalnesc pe stadionul Kazan Arena. Invingatoarea va juca in sferturi cu Uruguay sau Portugalia. Franța – Argentina 0-0 Franța: Lloris – Pavard, Varane, Umtiti,…

- ELVETIA - COSTA RICA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING 2018 – CM 2018. Elvetia a obtinut patru puncte in primele doua etape din Grupa E. De cealalta parte, Costa Rica este deja eliminata de la Campionatul Mondial 2018, selectionata pregatita de Oscar Ramirez avand zero puncte. ELVETIA - COSTA RICA…

- Argentina obtine in extremis calificarea in optimile de finala ale Cupei Mondiale, dupa ce a invins, marti, cu scorul de 2-1 (1-0), la Sankt Petersburg, reprezentativa Nigeriei. Croatia a invins, cu acelasi scor, 2-1 (0-0), la Rostov pe Don, echipa Islandei, in ultima etapa a Grupei D. Clasamentul…

- AUSTRALIA - PERU LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR:Meciul de marti va fi primul dintre cele doua echipe. Ambele s-au calificat dupa baraje intercontinentale. AUSTRALIA - PERU LIVE VIDEO ONLINE STREAMING TVR: Echipele de start: Australia: 1. Ryan - 5. Milligan, 16. Behich,…

- Argentina – Croa:ia, in grupa D de la Campionatul Mondial de fotbal Rusia 2018 (ora 21.00, TVR1, TVR HD). Scandal peste tot! Argentina – Croa:ia 0-3 Au marcat: Rebic (54), Modric (80), Rakitic (90+1) Argentina: Willy Caballero – Mercado, Otamendi, Tagliafico – Salvio (56 Pavon), Mascherano, Perez (68…

- Primul șoc de la Mondiale tocmai a avut loc! Argentina s-a facut de ras cu Islanda, o echipa calificata in premiera la Cupa Mondiala de Fotbal.Pentru Argentina a marcat Sergio Aguero, in minutul 19, iar pentru Islanda a punctat Alfred Finnbogason, in minutul 23. In minutul 64, Lionel…