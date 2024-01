Stiri pe aceeasi tema

- Președintele francez Emmanuel Macron l-a numit pe Gabriel Attal, in varsta de 34 de ani, in funcția de prim-ministru al Franței, devenind cel mai tanar premier francez din istorie. Masura vine in contextul in care Macron cauta un nou inceput pentru restul mandatului sau, pe fondul presiunii politice…

- Președintele francez Emmanuel Macron l-a numit marți pe ministrul Educației, Gabriel Attal, in varsta de 34 de ani, in funcția de prim-ministru, incercand sa dea un nou suflu celui de-al doilea mandat al sau inaintea alegerilor pentru Parlamentul European

- Gabriel Attal a devenit cel mai tanar premier din istoria Franței dupa ce marți a fost desemnat de președintele Franței, Emmanuel Macron, pentru a forma un nou Guvern.Președintele francez Emmanuel Macron l-a numit marți pe Gabriel Attal prim-ministru in urma demisiei fostului șef al guvernului Elisabeth…

- Numirea anunțata marți dupa-amiaza vine la mai puțin de o zi dupa demisia prim-ministrei Elisabeth Borne, scrie Le Monde.Președintele francez Emmanuel Macron l-a numit pe ministrul educației Gabriel Attal, in varsta de 34 de ani, in funcția de prim-ministru. Acesta devine astfel cel mai tanar premier…

- Președintele francez Emmanuel Macron, in urma unei reuniuni pe probleme de securitate, a decis sa desfașoare pana la șapte mii de soldați ai forțelor Sentinelle in țara, dupa atacul asupra unei școli din orașul Arras, soldat cu moartea unui profesor. Reamintim, o persoana necunoscuta cu o arma rece…