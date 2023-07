Franța arde! Un protestatar cu motocicleta trage pe asfalt o drujbă pornită VIDEO Imagini șocante continua sa vina din Franța, dupa cinci nopți consecutive de haos, violențe și mii de arestari la protestele provocate de moartea unui tanar de 17 ani, de origine algeriana, impușcat de un polițist pentru ca a refuzat sa coboare din mașina. Un nou clip de la protestele din Franța s-a viralizat pe rețelele sociale, un video care surprinde un motociclist tragand dupa el pe asfalt o drujba pornita și este la doar un pas de a-i reteza picioarele unui alt protestatar, care se ferește sarind peste arma improvizata. Clipul este puternic distribuit pe rețelele sociale, iar mulți dintre… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

