- Guvernul francez ar putea folosi masuri fiscale pentru recuperarea profiturilor industriei alimentare, daca nu sunt acceptate discutiile privind preturile ridicate, a declarat joi ministrul Finantelor, Bruno Le Maire, transmite Reuters.

- Scopul autoritaților franceze este de a dubla rețeaua de piste pentru biciclete. Pentru acest obiectiv, care are ca ținta anul 2027, guvernul a alocat 250 de milioane de euro, iar restul bugetului va fi direcționat catre alte masuri pentru a stimula utilizarea bicicletelor, a anunțat vineri guvernul…

- Ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire, s-a angajat vineri sa ia masuri contra retailerilor de alimente daca acestia nu transfera catre consumatori preturile cu ridicata mai scazute, in conditiile cresterii costului vietii, transmite Reuters. Pe plan global, preturile cu ridicata la alimente au…

- Inflatia preturilor de consum in Spania a incetinit la 3,3% in martie, cea mai mica rata anuala din august 2021, o scadere peste asteptari, de la 6% in februarie, arata datele preliminare ale Institutului National de Statistica publicate joi, transmite Reuters.Analistii chestionati de Reuters…

- Ciocniri au avut loc sambata, in vestul Frantei, intre politisti si manifestanti care se opun construirii unui rezervor mare de apa destinat irigatiilor agricole relateaza Reuters.Mii de manifestanti s-au adunat la locul viitorului rezervor, in districtul rural Sainte-Soline, unde o manifestatie asemanatoare,…

Grevele rafinariilor au continuat sambata in Franta si mai multe demonstratii au loc in toata tara, pe fondul furiei fata de Guvernul care a promovat cresterea varstei necesare pentru pensia de stat fara un vot parlamentar, transmite Reuters, relateaza News.ro.