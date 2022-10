Franţa a lansat un plan naţional de economisire a energiei, pentru a evita întreruperile de curent şi de gaze în timpul iernii Desi tara este mai putin dependenta de gazele rusesto decat vecinii saidin est, cum ar fi Germania, productia de energie nucleara franceza a scazut pe masura ce sectorul se lupta sa repuna in functiune mai multe dintre reactoarele sale vechi , aflate in intretinere fortata. Guvernul si-a stabilit obiectivul de a reduce consumul de energie al Frantei cu 10% pana in 2024, fata de nivelurile din 2019, un prim pas intr-un plan pe termen mai lung de a deveni neutra in privinta emisiilor de carbon prin reducerea consumului de energie cu 40% pana in 2050. ”Actiunea noastra comuna ne va permite sa evitam… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Franța a lansat joi un plan național de economisire a energiei, mizand pe o campanie de stingere a luminilor și de reducere a temperaturilor din imobile pentru a evita intreruperile de curent și de gaz din timpul iernii, scrie Reuters.

- Norvegia, care a devenit primul furnizor de gaze naturale al Europei, a acceptat contributii militare din partea Frantei, Germaniei si Marii Britanii pentru a-si securiza sectorul petrogazier, a anuntat premierul norvegian vineri, dupa presupusa sabotare a gazoductelor Nord Stream in Marea Baltica,…

- „Rata de absorbție a fondurilor europene de 64,5% plaseaza Romania la un nivel egal cu Germania și foarte aproape de Franța (65%), depașind state membre vechi, precum Belgia (59%), Italia, Spania ori Olanda (fiecare cu puțin peste 56%). Procentul reprezinta 22 miliarde euro, bani intrați in țara din…

- Autoritațile franceze au anunțat ca vor stabili un nou prag pana la care vor permite creșterea prețurilor la energie electrica in 2023, fara a oferi indicii despre nivelul acestuia, relateaza EFE, citata de Agerpres . Parisul a argumentat ca aceste masuri au avut un rol cheie in limitarea creșterii…

- Franța este bine pregatita sa treaca peste aceasta iarna, in ciuda crizei energetice care a rezultat din razboiul din Ucraina, deoarece acum și-a umplut rezervele strategice de gaz la nivelul maxim, a declarat marți ministrul Energiei, Agnes Pannier-Runacher, scrie rador.ro. Fii la curent…

- Timp de o saptamana, 77 de salvatori au participat la misiuni de stingere a incendiilor in sud-vestul Franței, in condiții meteorologice deosebite. Misiunile modulului au constat in identificarea și lichidarea focarelor ascunse, precum și protejarea locuințelor aflate in vecinatate, de posibile alte…

- „Rata de absorbtie a fondurilor europene de 64,5% plaseaza Romania la un nivel egal cu Germania si foarte aproape de Franta (65%), depasind state membre vechi, precum Belgia (59%), Italia, Spania ori Olanda (fiecare cu putin peste 56%). Procentul reprezinta 22 miliarde euro, bani intrati in tara din…

- ”Nationalizarea EDF nu va avea niciun impact asupra costului energiei electrice pentru poporul francez”, a declarat Veran la televiziunea LCI. EDF si guvernul francez cauta un nou sef care sa reorganizeze compania de energie electrica si sa construiasca mai multe reactoare nucleare, potrivit unui anunt…