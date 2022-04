Stiri pe aceeasi tema

- Duminica noaptea au avut loc mai multe proteste violente la Paris și Lyon. Sute de manifestanți au ieșit in strada in semn de protest fața de victoria in alegeri a președintelui francez Emmanuel Macron. Protestatarii au aruncat cu artificii intr-o mașina de poliție din Lyon, in timp ce polițiștii au…

- Manifestatii violente au izbucnit la Paris, unde protestatarii furiosi au iesit in strada dupa ce presedintele francez in exercitiu, Emmanuel Macron, a castigat al doilea mandat prezidential, duminica, relateaza AFP.

- Naționaliștii de extrema-dreapta au protestat duminica noaptea in Paris și Lyon dupa realegerea lui Emmanuel Macron. Aceștia sunt suparati pe rezultatele alegerilor. Manifestantii au iesit in strada la Paris si Lyon in semn de protest fata de victoria electorala a presedintelui francez Emmanuel Macron,…

- Naționaliștii de extrema-dreapta au protestat duminica noaptea in Paris și Lyon dupa realegerea lui Macron. Aceștia sunt suparati pe rezultatele alegerilor. Manifestantii au iesit in strada la Paris si Lyon in semn de protest fata de victoria electorala a presedintelui francez Emmanuel Macron, care…

- Un manifestant cu dizabilitați (in carje) a fost secerat din spate de un membru al forțelor de ordine in Place de la Republique din Paris, in cadrul protestelor organizate sambata impotriva rezultatelor alegerilor. Sambata erau așteptate proteste in toata Franța, in timp ce opozanții candidatei de extrema-dreapta…

- Sute de studenți au blocat Universitatea pariziana Sorbona, in semn de protest fața de rezultatele primului tur al alegerilor prezidențiale din Franța. Ei se opun politicii promovate de Emmanuel Macron, președinte-candidat, și sunt impotriva candidatei de extrema dreapta, Marine Le Pen.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a castigat primul tur al alegerilor prezidentiale, obtinand un procentaj de 27,85%, in urma sa aflandu-se candidata de extrema dreapta Marine Le Pen, cu 23,15%. Cei doi se vor intalni in turul al doilea, potrivit rezultatelor finale transmise luni de Ministerul de…

- A inceput numaratoarea inversa pentru prezidențialele din Franța. Cursa de duminica e foarte stransa. Pe actualul președinte, Emmanuel Macron, il despart doar cateva procente de Marine Le Pen, candidata extremei drepte.