- Ministerul Sanatatii al guvernului condus de gruparea islamista Hamas in Fasia Gaza a anuntat marti ca cel putin 50 de persoane au fost ucise intr-o tabara de refugiati in urma unui bombardament israelian in partea de nord a enclavei palestiniene, transmite AFP. Bombardamentul, al carui bilant final…

- Ministerul de Externe turc a condamnat luni „in cei mai fermi termeni” ceea ce a spus ca este un „atac israelian” asupra Spitalului de Prietenie turco-palestinian, singurul pentru bolnavii de cancer din Gaza. „Nu poate exista nicio justificare pentru un astfel de atac asupra singurului spital de cancer…

- Dupa peste o saptamana de razboi, Hamas iși menține capacitatea de lupta și ataca dinspre mare și dinpre uscat. Rapoarte despre impușcaturi in apropierea punctului de trecere Erez din nordul Fașiei Gaza.Armata isreliana anunța respingerea unei tentative de inflitrarea a comandourilor palestiniene.…

- Peste 5.000 de morți in Gaza dupa atacurile Israelului: criza umanitara se adanceșteCel puțin 5.087 de palestinieni au fost uciși in atacurile israeliene asupra Fașiei Gaza, din 7 octombrie, iar alți 15.273 au fost raniți, potrivit ministerului palestinian al Sanatații din enclava asediata.Ministerul…

- Confruntarile armate dintre Israel și gruparea Hamas au intrat in a șapte zi. Forțele de aparare israeliene au cerut evacuarea tuturor civililor din orașul Gaza, „spre sud", inainte de demararea unei „operațiuni militare” in zona. Totodata, joi, Armata israeliana a bombardat o cladire rezidențiala din…

- Confruntarile armate dintre Israel și gruparea Hamas continua pentru a șasea zi. Ministrul israelian al Energiei a declarat ca Fașia Gaza va ramane fara electricitate, apa sau combustibil cat timp ostaticii nu sunt eliberați. In acest context, Crucea Roșie avertizeaza ca spitalele din Gaza „risca sa…

- Un guvern "de urgența de uniune naționala" a fost format miercuri, 11 octombrie, in Israel, in timp forțele sale armate bombardeaza Fașia Gaza pentru a elimina Hamas, desfașurand forțe la nord de enclava palestiniana dens populata, acolo unde militanții gruparii spun ca inca lupta dupa atacul lor transfrontalier…

- "Romania condamna cu fermitate atacurile cu rachete din aceasta dimineața impotriva Israelului. Suntem in deplina solidaritate cu Israelul in aceste momente teribile. Gandurile noastre sunt la familiile victimelor și la cei care sunt sub atac", a transmis președintele Klaus Iohannis intr-un mesaj postat…