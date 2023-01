Stiri pe aceeasi tema

- Darwin Nunez a fost aparat de Alan Shearer, cel mai bun marcator din istoria Premier League. Atacantul lui Liverpool a fost transferat de la Benfica, vara trecuta, pentru 75 de milioane de euro. Deși mutarea a produs mult entuziasm pentru fanii „cormoranilor”, Nunez a avut evoluții oscilante. Darwin…

- Joan Laporta nu renunța la Superliga Europei. Președintele Barcelonei e convins ca competiția „bogaților” va exista, in ciuda reticenței exprimate de UEFA și de suporterii de pe intreg continentul. Joan Laporta si-a exprimat joi increderea ca proiectul Superligii Europene a cluburilor poate deveni functional…

- Giovanni Becali a facut anunțul momentului despre Olimpiu Moruțan! Pisa i-a decis viitorul fotbalistului roman. Olimpiu Moruțan a fost adus de Pisa, sub forma de imprumut, in vara acestui an, de la Galatasaray. Imprumutul acestuia urmeaza sa expire la finalul actualului sezon, insa italienii au opțiunea…

- Ianis Hagi ar putea reveni pe teren la inceputul lui 2023, dupa un an de pauza. Antrenorul lui Rangers a explicat situația mijlocașului. Dupa ce au anunțat prelungirea contractului cu Ianis Hagi in urma cu cateva zile, cei de la Rangers au oferit acum noi detalii despre revenirea fotbalistului pe teren.…

- Laurentiu Reghecampf a facut anunt despre viitorul sau si a comentat zvonurile ca va fi demis de la Neftchi. Antrenorul roman a recunoscut ca s-a intalnit cu conducatorii clubului, dar i-a anuntat pe fani ca nu se pune problema sa fie inlocuit. „Reghe” a pierdut ultimele doua meciuri oficiale. A fost…

- „Starea lui Pele se amelioreaza progresiv!”. Acesta este anunțul imbucurator facut de spitalul in care este internat legendarul atacant. Brazilianul se afla la spitalul Albert Einstein, din Sao Paulo, unde este tratat pentru o infecție respiratorie. In ultimele zile, lumea fotbalului a fost zguduita…

- Cosmin Contra este tot mai aproape de a o prelua pe Al Nasr Dubai! Presa din Emirate a facut anuntul, si noteaza faptul ca fostul selectioner a fost prezent la ultimul meci al trupei pe care ar urma sa o antreneze. Cosmin Contra este liber de contract din vara, atunci cand si-a incheiat intelegerea…

- Marius Sumudica poate deveni antrenorul lui Besiktas. In varsta de 51 de ani, antrenorul roman este pe lista scurta a marelui club din Turcia. Anuntul a fost facut chiar de „Sumi”. Beșiktaș e pe locul cinci in Turcia, cu 19 puncte acumulate, iar conducerea cauta un nou antrenor in locul lui Valerien…