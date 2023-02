Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce au anunțat ca se despart și ca nu mai exista loc de impacare, Isabela, fosta partenera de viața a lui Daniel Onoriu, se pare ca și-a gasit liniștea in brațele unui alt barbat. La auzul acestei vești, pilotul a marturisit ca se aștepta ca Isabela sa fie implicata intr-o noua relație.

- Dupa ce Francisca a aparut in emisiunea lui Catalin Maruța și a anunțat ca a divorțat de soțul ei, Bogdan Lațescu, acesta a acordat un interviu pentru Fanatik, in care a vorbit despre motivele separarii. Spune ca totul a decurs treptat și ca artista a pus cariera pe primul loc, nu familia. „Noi am divorțat…

- Dupa un divorț complicat și multe neințelegeri intre Gabi Badalau și Claudia Patrașcanu, se pare ca artista este gata pentru o noua relație. De curand, fosta soție a omului de afaceri a lasat loc de speculații, caci s-a afișat langa un barbat misterios, pe rețelele de socializare.

- La aproape doi ani de la separarea de fosta soție, Steliano Filip iubește din nou. Fotbalistul și-a refacut viața, iar acesta a publicat primele imagini cu noua partenera. In exclusivitate pentru Spynews.ro, Steliano Filip face singurele declarații despre relație.

- Francisca și soțul ei, Bogdan Lațescu, au decis sa mearga pe drumuri separate, dupa patru ani de casnicie, iar in presa au aparut zvonuri precum ca Francisca și-a gasit liniștea in brațele lui Tj Miles. Influencerul a oferit primele declarații in exclusivitate la Antena Stars despre relația pe care…