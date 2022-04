O delegatie formata din fermieri si reprezentanti ai unui important retailer din Franta se afla in aceste zile in Romania pentru a analiza posibilitatea de a importa carne de miel din tara noastra. Parteneriatul are in vedere crearea unui program bazat pe calitate privind comercializarea in Franta a carcasei de miel produse in Romania, ca un prim pas pentru tranzitia de la vanzarea de animale vii la vanzarea de carcasa, cu implicarea abatoarelor specializate pe ovine. Delegatia din Franța a vizitat o ferma din judetul Brasov si un abator din Salaj, avand intalniri cu fermieri si reprezentanti…