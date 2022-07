Frână puternică pentru Volkswagen, mai ales în Europa Vanzarile Grupului Volkswagen au scazut cu o cincime in primul semestru, mai ales in Europa. Livrarile totale catre clientii din intreaga lume au scazut cu 22,4% in trimestrul al doilea, cele din Europa Centrala si de Est, regiune care includea si Rusia, fiind cele mai grav afectate, cu un declin de 49,3%. Volkswagen a suspendat comertul si productia din Rusia in martie si a oferit recent plati angajatilor de la una dintre fabricile sale din tara pentru ca au renuntat voluntar la locurile de munca, pana la sfarsitul anului. Un sindicat a anuntat la inceputul acestei luni ca fabrica se inchide… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

