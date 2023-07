FOTO/VIDEO. Sute de turiști germani au rămas cu mașinile blocate pe un drum forestier din România. “Cel mai ciudat caz primit vreodată” Salvamontiști din trei județe au intervenit pentru salvarea unor turiști germani, veniți intr-o expediție in țara noastra, care au ramas cu mașinile blocate pe drumul care face legatura intre Campul lui Neag și Herculane, afectat puternic de ploile abundente. Un elicopter a fost trimis in zona dupa ce a fost facut apelul la 112. „Salvamontiștii […] The post FOTO/VIDEO. Sute de turiști germani au ramas cu mașinile blocate pe un drum forestier din Romania. “Cel mai ciudat caz primit vreodata” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

