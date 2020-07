Stiri pe aceeasi tema

- BULETIN DE PRESA, 4 iulie 2020, ora 13.00 Pana astazi, 4 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 28.582 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 20.861 au fost externate, dintre care 19.854 de pacienți vindecați și 1.007 pacienți…

- Rezultatele la Bac 2020 au fost afișate astazi la avizierele școlilor și online, pe edu.ro. La fel ca și la evaluarea naționala, rezultatele de la Bac 2020 sunt anonimizate. UPDATE: Rata de promovare la examenul este de 62,9% Rata de promovare a examenului de Bacalaureat este de 62,9%, anunța Ministerul…

- Un profesor confirmat pozitiv Covid la Centrul de Corectare a tezelor de la Evaluarea Nationala in judetul Iasi. Centrul a fost organizat la Scoala Sanitara Postliceala Grigore Ghica. Profesorul preda Limba si Literatura Romana. Nu a relationat cu elevii, doar cu profesorii din centru de corectare,…

- Sute de polițiști, jandarmi și luptatori ai trupelor speciale au descins, duminica dimineața, la primele ore, in orașul Murgeni penru aplanarea unui conflict dintre localnici, inceput in urma cu o saptamana și jumatate. Peste 120 de polițiști, 70 de luptatori din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale…

- Astazi, 11 mai, este o zi decisiva pentru soarta aparatului de recoltare a plasmei convalescente pentru tratarea pacienților gravi COVID. Dr. Daniela Marcoci, managerul spitalului a declarat ca „Vazand hartiile și condițiile pe care vineri Centrul de Transfuzie Sanguina ni le-a trimis și aparatul care,…

- BUCURESTI, 6 mai – Sputnik, Doina Crainic. Pana astazi, 6 mai, au fost confirmate in Romania in total 14.107 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus. Dintre persoanele confirmate, 5.788 au fost declarate vindecate și externate, informeaza Grupul de Comunicare Strategica, in comunicatul zilnic.…

- Inca 9 persoane infectate cu noul coronavirus au murit, numarul celor decedati din aceasta cauza ajungand la 780, a informat duminica Grupul de Comunicare Strategica. Persoanele decedate sunt din judetele Arad, Vaslui, Bacau, Galati, Neamt, Iasi si Tmis. Intre cele 9 persoane se numara si un barbat…

- BILANT CORONAVIRUS ROMANIA Autoritațile au anunțat noul bilanț al cazurilor de imbolnavire cu coronavirus pe teritoriul Romaniei.Pana astazi, 7 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 4.417 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate…