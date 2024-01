Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii hunedoreni sunt in alerta dupa ce locuitorii din Vulcan au anunțat, miercuri, ca se simte un miros puternic de gaz. Peste 1.300 de elevi, din trei școli, au fost trimiși acasa. „Din primele verificari reiese faptul ca, sursa ar putea fi instalația de desulfurare a Termocentralei Paroșeni.…

- Pompierii intervin, marti dimineata, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un hotel situat in zona centrala a Capitalei. Incendiul se manifesta la acoperisul unei cladiri cu parter si doua etaje, cu destinatia de hotel, situata pe Splaiul Independentei. Conform ISU Bucuresti-Ilfov, suprafata afectata…

- Dupa 10 zile de la incendiul de la Ferma Dacilor, medicii legisti inca nu pot identifica a opta victima. Tatal și cei doi copii care au pierit in acest incendiu nu pot fi inmormantați, pentru ca in continuare se incearca gasirea acelui ADN extrem de important. Sunt 85 de fragmente osoase care sunt in…

- Dupa mai bine de 12 ore de audieri, Cornel Dinicu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, iar pentru cei doi asociați ai sai a fost instituit arestul la domiciliu. Avocații apararii au contestat deja decizia, iar patronul fermei ar fi declarat in fata instanței ca pierderea unui fiu in acest incendiu…

- Procurorii care instrumenteaza dosarul „Ferma Dacilor” transmit ca nu exclud varianta ca focul sa fi fost pus, susținuta de patronul pensiunii, insa precizeaza ca pana in acest moment nu exista indicii in acest sens. De asemenea, procurorii precizeaza ca șansele victimelor sa se poata salva „au fost…

- Cornel Dinicu, proprietarul real al pensiunii Ferma Dacilor, complet distrusa in incendiul in care 8 oameni, intre care și unul dintre fiii acestuia, au murit, a declarat ca focul a fost pus intenționat de cineva care a vrut sa ii distruga afacerea, potrivit Observator News. Imbracat in negru, cu portretul…

- Trei copii aflați printre persoanele din complexul turistic Ferma Dacilor la momentul tragediei erau legitimați la CSA Steaua și la Școala Sportiva New Stars din București. Gemenii Luca și Matei sunt legitimați la CSA Steaua, in timp ce Petre juca fotbal la New Stars, condusa de foști fotbaliști ai…

- Doi suporteri suedezi au fost uciși luni seara și un șofer de taxi a fost ranit dupa ce s-au tras focuri de arma la Bruxelles. Un barbat care susține ca este autorul atacului a transmis un mesaj video pe o rețea sociala. Spune ca a impușcat oamenii pentru a-i „razbuna pe musulmani”. Intr-un video postat…