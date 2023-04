Stiri pe aceeasi tema

- A devenit deja o tradiție ca pe 22 aprilie, de Ziua Pamantului, mureșenii sa-și dea intalnire pe malul raului Mureș pentru a ampla acțiune de ecologizare. Inițiativa colegilor de la Radio Targu-Mureș a demarat in anul 2017 și nu este doar o acțiune de curațare a gunoaielor, ci, așa cum a declarat pentru…

- In cadrul ședinței a fost votata imputernicirea primarului de a lua toate masurile necesare pentru rezolvarea situației urgente in care se afla orașul, datorate intreruperii serviciului de colectare a deșeurilor municipale. Pana in prezent, ADI ECOLECT nu a reușit sa rezolve situația, atat Municipiul…

- Pentru inceput, 50 de obiective turistice din principalele zone pot fi accesate de pe site-ul Asociației Visit Mures, inființata de Consiliul Județean. Inițiativa, foarte apreciata de localnici, urmeaza sa fie extinsa și cu informații utile despre firmele din turism. Opțiunea de tur virtual asupra obiectivelor…

- Cu ocazia celor 65 de ani de existența, Radio Targu Mureș a pregatit, impreuna cu Ansamblul Artistic "Mureșul" din Tg.Mureș un concert folcloric aniversar. Acesta va avea loc astazi, de la ora 18.00, la sala de spectacole a ansamblului. In concertul de azi ne spun "La mulți ani!" prin cantec: Ansamblul…

- La implinirea celor 65 de ani de la prima sa transmisiune, Radio Tg.Mureș are placerea sa va invite la un concert de gala aniversar, sambata, 11 martie, de la ora 18.00, la Sala Mare a Palatului Culturii din Targu Mureș. Va concerta trupa Big Band Radio Romania & New Vegas Show a Societații Romane de…

- In zi aniversara au spus „La mulți ani", Radio Targu-Mureș și elevii clasei Pregatitoare B – Exploratorii de la Școala Gimnaziala "Dacia" din Targu Mureș. Și ca sa fie pe deplin sarbatoare, dupa ce invațatoarea Maria Oprea a dat tonul, cei mici s-au pus pe cantat. Ghid prin studiourile de la radio le-a…

- O cariera militara de succes incepe intr-un mediu al disciplinei, al valorilor si normelor militare. Dincolo de cerintele impuse de managementul resurselor umane pe linia selectiei, tinerii care imbratiseaza cariera militara trebuie sa fie caracterizati de vointa, determinare, competitivitate, angajare…