FOTO/VIDEO – Frumuseți în Munții Rodnei: de la micul glis-glis la falnicul cerb Parcul Național Munții Rodnei ofera spectacole inedite. In zilele frumoase de toamna, drumeții au surprins o diversitate de anima-luțe: de la micul glis-glis la falnicul cerb. Toamna este superba in munți și nu doar datorita coloritului frunzelor. In zilele insorite, animalele ”iși fac de cap„ la soare. Astfel, o plimbare prin Parcul Național Munții Rodnei a oferit momente inedite. Zilele trecute, a fost observat micuțul glis- glis, care, pe cat de mic, pe atat de puternic in sunet. (Musai de ascultat cu sunet). La polul opus, un fdalnic cerb a oferit și el un spectacol inedit. Iar cine se avanta… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

Sursa articol si foto: bistriteanu.ro

