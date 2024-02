(FOTO/UPDATE) Accidente rutiere în Buzău și în Boldu Doua accidente rutiere s-au produs in aceasta dimineața, unul in municipiul Buzau și altul in localitatea Boldu. Primul accident – UPDATE – ,,Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre doua autoturisme, unul condus pe direcția strada Alexandru Marghiloman catre strada Frasinet, de catre un șofer in varsta 24 de ani, din Smeeni și mașina care circula din sens opus, la volanul careia se afla un conducator auto de 21 de ani, din Rușețu. Accidentul s-a soldat cu ranirea șoferului de 21 de ani, acesta fiind preluat de ambulanța și transportat la spital pentru ingrijiri… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldebuzau.ro…

Sursa articol: jurnaluldebuzau.ro

