Stiri pe aceeasi tema

- Un avion ușor plin cu țigari de contrabanda care se indrepta spre Romania a fost capturat de polițiștii de frontiera din Republica Moldova in timp ce survola spațiul aerian al țarii vecine. Trei cetațeni ucraineni care erau la bord au fost reținuți. „In baza unei informații operative privind…

- Polițiștii de frontiera din Republica Moldova au reținut marți un avion de mici dimensiuni folosit pentru transportarea țigarilor de contrabanda, transmite un comunicat al instituției, conform G4Media.ro. Avionul decolase din Ucraina, avea ca destinație Romania și a fost capturat in apropierea localitații…

- Un avion usor, folosit de contrabandisti pentru a introduce tigari in Romania, a fost retinut de autoritatile din Moldova. In baza unei informatii operative privind survolarea ilegala a spatiului aerian, ofiterii de investigatii ai Politiei de Frontiera au retinut la sol un avion, model AN-2, in proximitatea…

- In aceasta dimineața ofițerii de investigații ai Poliției de Frontiera au acționat prompt, reușind reținerea unui avion de model AN 24 in proximitatea localitații Hlinaia Mica, raionul Edineț.

- Un avion cu țigari de contrabanda care urma sa ajunga pe teritoriul Romaniei a fost reținut in aceasta dimineața, in apropiere de localitatea Hlinaia Mica, raionul Edineț. Trei persoane au fost reținute, anunța Poliția de Frontiera.

- Peste 200 de sicrie au fost confiscate de autoritațile de frontiera, dupa ce s-a constatat ca au fost folosite acte nereale pentru a fi aduse in Romania. Potrivit Poliției de Frontiera, politistii de frontiera din cadrul Garzii de Coasta au descoperit in Portul Constanta Sud Agigea, intr-un container…

- In ultimele ore s-a inregistrat un trafic crescut in mai multe puncte de trecere a frontierei, la granita cu Bulgaria si Ungaria, anunța Poliției de Frontiera care face apel catre șoferi sa foloseasca toate punctele de frontiera pentru intrarea in țara. La granița cu Ungaria, cele mai tranzitate puncte…

- Un barbat de 57 de ani, care fusese reținut pentru comiterea infracțiunii de lovire sau alte violențe, a evadat, duminica seara, din sediul unui post de poliție din Dolj. Omul a sarit pe fereastra și a luat-o la sanatoasa. Polițiștii au instituit filtre in tot județul Dolj și in județele invecinate.…