Fotoreportaj: Constanta. Rasarit de soare la Marea cea Mare. Imagini de exceptie

Stiri pe aceeasi tema

- Izolarea in propria locuinta este o incercare pentru toti. Totusi, pentru cei norocosi care locuiesc la casa, curtea este evadarea perfecta. Cei care locuiesc la bloc, mare parte din timpul liber si l petrec in balcon.Asa ca daca fizic nu putem sa ne deplasam afara, cotidianul ZIUA de Constanta propune…

- Marea campioana a Constantei si a Romaniei Eliza Samara, multipla campioana europeana la tenis de masa, a postat pe Facebook o imagine cu ea din copilarie, pe cand facea primii pasi in sportul care i a adus mari succese si satisfactii. "Am dat peste poza aceasta in arhiva Ce spuneti, seman Sa ne fie…

- Florin Ristei este un artist desavarșit și nici macar perioada de izolare la domiciliu nu l-a ținut departe de marea sa pasiune, muzica! Solistul trupei Freestay și-a uimit fanii cu un fragment de excepție din „Fantoma de la opera”, in care canta alaturi de Adrian Nour și Irina Baianț.

- Visul multor constanteni ce se arata inca sceptici legat de reabilitarea Cazinoului prinde contur vazand cu ochii.Astazi a inceput montarea schelelor la exteriorul edificiului, in vederea realizarii lucrarilor propriu zise de consolidare si reabilitare, etapa programata sa inceapa dupa incheierea etapei…

- Simona Halep, 28 de ani, locul 2 WTA, se antreneaza in sufragerie, in timpul pandemiei de coronavirus. Chiar daca toate competițiile de tenis sunt suspendate, campioana noastra incearca sa se mențina in forma. Simona Halep a postat pe Instagram un videoclip in care apare in timp ce se antreneaza in…

- Piața muncii din Romania este extrem de afectata de raspandirea epidemiei de coronavirus, la nivel mondial. Deja s-au anunțat primele concedieri, iar angajații care inca lucreaza sunt in situația de a se adapta brusc la noile modalitați de operare, conducere și conectare. Pentru ca problema COVID-19…

- In timp ce lucrarile sunt in plina desfasurare la Cazino, ZIUA de Constanta a intrat in posesia documentului care a deblocat intreaga procedura pentru reabilitarea monumentului istoric. Din hotararea Curtii de Apel Bucuresti se desprinde motivul pentru care licitatia a fost blocata saptamani intregi…

- Lucrarile de restaurare a Cazinoului sunt in desfasurare. Echipe complexe de arhitecti si restauratori fac expertize suplimentare ale fundatiilor pentru definitivarea solutiilor tehnice de consolidare a cladirii simbol de la Constanta.