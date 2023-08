Stiri pe aceeasi tema

- Moment important duminica, 20 august, in Dragomiresti. Incepand cu ora 13:00, la Casa de cultura „Victoria Darvai”, se va desfasura cea de-a XXV-a ediție a Festivalului „Cate flori pe Iza-n sus”. Festivalul are un motiv suplimentar de bucurie – implinirea a 650 de ani de la prima atestare documentara…

- Cate știm despre trecutul nostru indepartat? Oare știm ce ofrande le faceau romanii zeilor? Știm, oare, cum iși vopseau femeile pe atunci hainele cu vopsele obținute din plante? Dar cate știm despre trecutul nostru apropiat, despre modul in care oamenii iși sculptau experiențele cotidiene in lemn, despre…

- Ediția XVII a Festivalului Vaii Mureșului gazduita și in acest an de Platoul "La Alei" a oferit posibilitatea celor care au dorit sa simta pe viu farmecul vieții de odinioara, cu tot toate ingredientele specifice, cantec, joc, bucate tradiționale și cate și mai cate minunații extrem de prețuite de omul…

- DEVIERE DE CIRCULAȚIE in zona strazilor PLUTELOR, PETOFI, SUDULUI! Cu ocazia Festivalului și Taberei de vara VIBE care va avea loc in perioada 05-09.07.2023, in zona malului raului Mureș precum și in apropierea Patinoarului acoperit, la solicitarea organizatorilor, pentru evitarea oricaror evenimente…

- In ciuda vremii capricioase mii de targumureseni au iesit din casa la finalul saptamanii trecute pentru a celebra Zilele Targumuresene, manifestare ajunsa la cea de-a 26-a editie. Primaria Municipiului Targu Mures, alaturi de partenerii sai, a pregatit evenimente pe toate gusturile si pentru toate varstele,…

- FinComBank și Mastercard in calitate de parteneri generali, te invita pe 24 -25 iunie la grandiosul festival KALEIDOSCOP. Te așteapta doua zile de muzica și voie buna alaturi de interpreții indragiți.

- Pompierii Detașamentului Reghin au intervenit miercuri, 7 iunie, in jurul orei 00.30, cu doua autospeciale de stingere cu apa și spuma, in cooperare cu pompierii voluntari din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența Gurghiu, Hodac și Ibanești, in urma izbucnirii unui incendiu la o casa…

- Cea de-a treia ediție a Conferinței "Mureșul Imobiliar", eveniment organizat de cotidianul Zi de Zi și revista economica Transilvania Business, a avut loc joi, 25 mai, in incinta Restaurantului "Cocoșul de Aur" din Targu Mureș. Reprezentanți ai autoritaților publice locale din municipiul Targu Mureș…