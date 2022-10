Stiri pe aceeasi tema

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marți, la Antena 3, ca ar fi „aberant" ca Guvernul sa impuna masuri de reducere a consumului de energie, ținand cont ca deja romanii consuma cea mai puțina energie electrica din UE.

Angajatii unei firme specializate au inceput, joi, efectuarea lucrarilor pentru astuparea putului forat in satul Bizdina, comuna Calopar, judetul Dolj, unde au tasnit gaze si a izbucnit un incendiu.

Comisia Europeana condusa de Ursula von der Leyen va da inapoi in privința plafonarii prețului pentru gazele naturale importate din Rusia, alegand in schimb sa mearga pe ideea suprataxarii companiilor energetice, potrivit unui document oficial obținut de jurnaliștii de la The Guardian.

Aproape o treime dintre gospodariile din Regatul Unit se vor confrunta cu saracia in aceasta iarna, dupa ce vor plati facturi la energie care vor crește din nou in ianuarie, relateaza CNN.

Președintele PSD Marcel Ciolacu a venit cu o prima reacție dupa anunțul guvernatorului BNR Mugur Isarescu cu privire la rata inflației. „Liberalizarea prețurilor la energie a fost o tampenie", a subliniat liderul PSD.

Angajații Regionalei CF Brașov intervin vineri pentru remedierea unei defecțiuni aparute la sistemul de alimentare cu energie electrica intre stațiile Brașov și Timișu de Sus. Pana la rezolvarea problemei, trenurile sunt tractate cu locomotive Diesel.

Universitatea Tehnica "Gh. Asachi" (TUIASI) din Iasi a anuntat, joi, ca va forma o "universitate europeana" alaturi de alte noua institutii de invatamant superior din Europa, in cadrul Aliantei INGENIUM, proiect finantat cu 14,4 milioane de euro.

Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a declarat marți, la CNN, ca țara sa este fizic incapabila sa inlocuiasca utilizarea furnizorilor de energie ruși cu alții.