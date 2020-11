Artistul fotograf dr. Cristian Graure, profesor la Universitatea de Vest, lanseaza astazi, online, catalogul „Hutterer: fotograful/Der Fotograf”, care, in opinia autorului, reprezinta „un act deliberat de reabilitare culturala a operei unei figuri reprezentative pentru viața imaginii, pentru studiul și cercetarea artei fotografice in general”. Catalogul redescopera opera fotografica a lui Hutterer Geza (1864-1917) in contextul […] Articolul Fotografii istorice, reunite in catalogul „Hutterer: fotograful/Der Fotograf”. Lansarea are loc online a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .