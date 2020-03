Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul National "Radu Stanca" Sibiu difuzeaza in premiera absoluta online, in aceasta seara, de la ora 19:00, primul spectacol pus in scena la Sibiu de regizorul Silviu Purcarete: "Pilafuri si parfum de magar", spectacol ce are la baza texte alese de Silviu Purcarete si Alain Garlan din "O mie si una…

- 41 de fotografii-poveste, muzica folk și mulți prieteni la vernisajul expoziției semnate de Lacramioara Georgeta Samson, eveniment care a avut loc sambata, 22 februarie, in foaierul Muzeului Bucovinei. Artistul fotograf Lacramioara Georgeta Samson, membru debutant in Asociația Artiștilor Fotografi ...

- Ieri seara a fost aleasa reprezenta Romaniei la Eurovision. Este vorba de Roxen, o artista noua pe piața muzicala, dar despre care Mihai Traistariu nu a avut neaparat cele mai incurajatoare cuvinte. Acum el regreta cuvintele pe care i le-a adresat.

- Seara premiilor Oscar nu ia sfarșit dupa ce e anunțat ultimul caștigator, e inmanata ultima statueta și se se incheie, in aplauze, ultimul discurs. Din sala in care se desfașoara ceremonia, vedetele se muta, in grup, in locul unde se desfașoara petrecerea post-Oscar.Governors Ball, o petrecere cu 1.500…

- AMI iși surprinde fanii cu o piesa noua și cu un videoclip a carui imagine și atmosfera sunt diferite de cele filmate de artista pana acum. Marcata de nostalgie, piesa „Fotografii” spune povestea celor mai frumoase amintiri din copilarie, surprinse in fotografii care prind viața. „Amintirile pe care…

- “Am gresit”, este mesajul de pe contul de Twitter al Arhivelor Nationale, postare in care se recunoaste ca unele cuvinte de pe pancartele din fotografie au fost blurate. Fotografia nu mai este expusa, insa “cat de curand posibil” in locul acesteia va fi expusa una nemodificata.In fotografia…

- O firma care dezvolta o aplicație de recunoaștere faciala bazata pe inteligența artificiala, pe care o vinde poliției și altor instituții guvernamentale, a colectat peste trei miliarde de imagini de pe internet, potrivit publicației New York Times, scrie Mediafax.