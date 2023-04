Stiri pe aceeasi tema

- Socialistul Igor Dodon și soția acestuia, Galina Dodon, au comparut miercuri, 12 aprilie, in fața instanței in dosarul penal pentru deținerea și folosirea unui document medical fals. Potrivit acuzatorilor, Dodon, soția sa și a unui medic de familie, de comun acord, au confecționat, deținut și folosit…

- Igor Dodon, soția acestuia, dar și un medic de familie au fost trimiși in judecata de catre Procuratura Anticorupție sub acuzația ca, de comun acord, ar fi confectionat, detinut si folosit un certificat medical fals, cu scopul de a-l prezenta in instanta de judecata si la Procuratura, pentru a obtine…

- Procuratura Anticorupție (PA) informeaza ca, dupa 13 ședințe de judecata, luni, 27 februarie, procurorii anticorupție au inceput prezentarea probelor in susținerea invinuirii in privința socialistului Igor Dodon, in dosarul in care este banuit de corupere pasiva, organizarea și acceptarea finanțarii…

- Dupa ce judecatorii Curții Supreme de Justiție i-au permis socialistului Igor Dodon sa paraseasca Republica Moldova , pe motiv ca pleaca la un curs de reabilitare cu fiul cel mai mic, reprezentanții Procuraturii Anticorupție (PA) au venit cu o reacție. Procurorii susțin ca aparatorii lui Dodon au inaintat…

- Avocații lui Igor Dodon au inaintat o cerere prin care au solicitat incuviințarea parasirii teritoriului Republicii Moldova, in legatura cu faptul ca fiul sau urmeaza un tratament de reabilitare, dupa ce a suferit de infecția cu coronavirus de tip nou, precizeaza Procuratura Anticorupție, dupa decizia…