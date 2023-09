Fotografia făcută de un român, pe autobuzele turistice din Paris De mai multe zile, pe numeroasele autobuze turistice care circula la Paris, poate fi admirata o fotografie realizata de un roman in care e surprins Castelului Peleș. Aceasta fotografie a fost realizata de Paul Antonescu, un apreciat fotograf roman din Pitești care face fotografii profesioniste de 20 de ani. “Lasați-va surprinși de Romania!” – #MEAT a demarat o campanie outdoor de promovare a Romaniei ca destinație turistica in Franța , pe strazile din Paris. Campania outdoor are scopul de a atrage atenția publicului francez asupra Romaniei ca destinație turistica și de a transmite un mesaj de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul campaniei de promovare a Romaniei ca destinatie turistica in Franta este in valoare de 563.569,20 lei (111.000 euro), cu TVA 0%, a anuntat, marti, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT), informeaza AGERPRES . Actiunea se incadreaza in prevederile HG nr 20/2012 privind…

- V. Stoica O fotografie a Castelului Peleș este folosita pentru promovarea imaginii Romaniei, autocolante cu unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din țara aflandu-se in aceasta perioada pe autobuzele din Capitala Franței. Este o campanie derulata de ministerul condus de prahoveanul Radu…

- Noua ambasadoare a Romaniei in Franța, Ioana Bivolaru, a postat pe internet cateva imagini din campania de promovare a Romaniei, ca destinație turistica. Conform acestor imagini, pe autobuze care circula in Paris apare indemnul „Lasați-va surprinși de Romania!”, insoțit de o fotografie a Castelului…

- Bugetul campaniei de promovare a Romaniei ca destinatie turistica in Franta este in valoare de 563.569,20 lei (111.000 euro), cu TVA 0%, a anuntat, marti, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT), potrivit Agerpres. Actiunea se incadreaza in prevederile HG nr 20/2012 privind aprobarea…

- Romania, promovata pe autobuzele turistice din Paris. Ministerul Turismului a anunțat ca a lansat o campanie de promovare a turismului romanesc in Paris. Parte din aceasta campanie este și colantarea autobuzelor turistice din Capitala Franței cu o imagine a castelului Peleș. Dupa ce pe rețelele de socializare…

- Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului (MEAT) a demarat o campanie outdoor de promovare a Romaniei ca destinație turistica in Franța, desfașurata in perioada 6-26 septembrie a.c., pe strazile din Paris. Obiectivul principal al acțiunii este atragerea unui numar tot mai mare de turiști…

- MEAT anunta, luni, ca deruleaza, pana in 26 septembrie, o campanie de promovare a Romaniei ca destinatie turistica, la Paris. ”Campania outdoor are, astfel, scopul de a atrage atentia publicului francez asupra Romaniei ca destinatie turistica si de a transmite un mesaj de impact, cu accent pe patrimoniul…

- De mai multe zile, pe numeroasele autobuze turistice ce circula la Paris poate fi admirata o fotografie superba a Castelului Peleș realizata de un roman. Ministerul Turismului a ales fotografia pentru o campanie de promovare a Romaniei.