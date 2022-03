Stiri pe aceeasi tema

- Editors from the weekly German Banater Zeitung in western Timisoara are organizing on Thursday, in the village of Lenauheim, the traditional "tasting of Banat sausages" / "Worschkoschtprob", and donations gathered for this event will be redirected to helping Ukrainian refugees. Fii la curent…

- Aproape toate subvențiile vor fi incasate de fermierii banațeni pana in martie. Cea mai mare parte a subvențiilor subvențiilor solicitate anul trecut de fermieri le vor fi platite acestora integral...

- Comunicat 16.01.2022 Situația epidemiologica, la nivelul județului Timiș, conform datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica Timiș, in contextul pandemiei COVID-19, se prezinta astfel: Numarul de persoane confirmate COVID-19 in ultimele 24 de ore: 791 NR. CRT. LOCALITATE INFECTARE NUMAR POZITIVI…

- De Boboteaza, credincioșii banațeni au umplut bisericile. Credincioșii ortodocși din intreg Banatul au umplut astazi pana la refuz bisericile din Timișoara, praznuind dupa datina marea sarbatoare a Botezului Domnului Iisus Hristos.

- In fiecare an, mai ales in toiul sarbatorilor de Craciun, mulți producatori din industria auto publica materiale video prin care fac iși promoveaza modelele, dar și spiritul invernal. Anul acesta, cele mai interesante clipuri au fost publicate de Audi, BMW, Chevrolet și Lamborghini. AUDI Audi a realizat…

- Concurenții de la Mireasa sezon 4 au avut petrecerea burlacilor, respectiv burlacițelor. In casa baieților au intrat cateva domnișoare sumar imbracate, in vreme ce in cea a fetelor au pașit mai mulți tineri. Iata cum au decurs lucrurile la cele doua party-uri.

- Federația Romana de Fotbal a organizat o dezbatere cu tema „Cultura memoriei in fotbal. Abordari, instrumente, perspective”, parte a proiectului Football Makes History.Evenimentul a avut loc la Muzeul Sportului din București și a fost transmis live online, iar pe lista participanților au fost Sergiu…