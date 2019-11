Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de modernizare a centrului orasului a fost demarat in aceste zile de Primaria Campeni. Prima masura luata de firma care a obtinut contractul a fost taierea platanilor seculari, lucru contestat de o parte din locuitori. Pentru a nu intampina probleme din partea oamenilor, copacii au fost taiati…

- Politistii fac cercetari in cazul unui barbat gasit mort intr-o cladire dezafectata de la marginea orasului Tulcea, a anuntat joi Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Tulcea. Purtatorul de cuvant al IPJ, Irina Manolache, a declarat pentru AGERPRES ca politistii nu au putut identifica urme de violenta…

- In cursul acestei dimineți, mai mulți cetațeni din Campeni s-au adunat in centrul orașului și au organizat un protest spontan in parcul de langa Piața „Avram Iancu” pentru a menține copacii seculari, considerați un reper de mandrie al Campeniului, alaturi de platanul votat „Arborele Anului in 2019”.…

- Ziarul Unirea FOTO| Protest spontan in parcul din centrul orașului Campeni, pentru a salva de la taiere mai mulți arbori falnici, considerați o mandrie a localitații Protest spontan in parcul din centrul orașului Campeni, pentru a salva de la taiere mai mulți arbori falnici, considerați o mandrie a…

- Ziarul Unirea COLIZIUNE intre doua autoturisme in Bistra din cauza nepastrarii distanței corespunzatoare in trafic. Un pasager a fost ranit La data de 31 octombrie 2019, in jurul orei 11,30, polițiștii din Campeni au intervenit pentru soluționarea unui accident rutier produs pe raza comunei Bistra.…

- Ziarul Unirea ACȚIUNEA NAȚIONALA ALBA (A.N.A.): Intalniri cetațenești pentru a creiona un proiect de oraș, la inceputul lunii octombrie ACȚIUNEA NAȚIONALA ALBA (A.N.A.) va organiza, la inceputul lunii octombrie, mai multe intalniri cetațenești pentru a creiona impreuna cu albaiulienii un proiect de…

- Ziarul Unirea DSP Alba: Documentele medicale necesare preșcolarilor și elevilor la inceputul anului școlar, la inscrierea și reinscrierea in colectivitate Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba informeaza ca la inscrierea in ciclul de invațamant (exemple: grupa mica, clasa pregatitoare, clasa a V-a…

- Ziarul Unirea FOTO ȘTIREA TA| Șantier pe trotuarul din zona Colegiului Economic. Acces dificil din cauza radacinilor unui copac Radacinile groase ale unui copac de pe strada Octavian Goga, din Alba Iulia, au facut ca placile de beton ale unui trotuar sa fie ridicate. S-au luat masuri in aceasta privința,…